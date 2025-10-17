/R E P R I S E -- Invitation à la presse - NIN au Musée de la civilisation/

QUÉBEC, le 16 oct. 2025 /CNW/ -

INVITATION À LA PRESSE

Le Musée de la civilisation vous invite à découvrir en primeur

NIN

Une exposition conçue et réalisée par l'organisme culturel MINWASHIN dans le cadre de la Décennie internationale des langues autochtones.

Mardi 21 octobre 2025 à 10 h 30

Musée de la civilisation

(85, rue Dalhousie)

La majorité des Anicinabek vivent le long de la rivière des Outaouais, de part et d'autre de la frontière entre les territoires connus comme le Québec et l'Ontario. NIN, qui signifie « je suis », célèbre la force et la beauté de la langue anicinabe -- l'anicinabemowin -- à travers un parcours sensible réunissant des histoires, des œuvres d'art et des expériences interactives. Elle propose à tous les publics de découvrir la richesse de cette langue, mais aussi les personnes qui la font vivre, dans une approche intime, puissante et humaine.

SOURCE Musée de la civilisation

Relations de presse : Québec, Isabelle Houde : 418 643-2158 poste 258 ; courriel : [email protected]; Anne-Sophie Desmeules : 418 643-2158 poste 208 ; courriel : [email protected]; Montréal, Rosemonde Gingras : 514 458-8355 ; courriel : [email protected]