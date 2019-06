/R E P R I S E -- Intelligence artificielle et culture : BAnQ réunit des experts au Forum économique international des Amériques - Conférence de Montréal/

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le mardi 11 juin 2019 à 10 h 30, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) réunira des experts renommés des domaines de l'intelligence artificielle et de la culture au Forum économique international des Amériques - Conférence de Montréal.

Dans le cadre du forum intitulé Intelligence artificielle et culture : l'avenir de la mémoire, les panélistes invités examineront l'impact actuel et prévisible de l'intelligence artificielle sur la culture, sa production, sa diversité et la mémoire humaine; son impact aussi sur les institutions culturelles, leur gouvernance, leur offre de services et leur relation aux usagers.

Quels sont les acquis, les travaux en cours et les aboutissements prévisibles de l'intrusion de l'intelligence artificielle dans la culture? Quel rôle déjà effectif et à venir est à envisager pour les algorithmes et comment ces derniers doivent-ils être pensés, construits et déployés pour servir la création culturelle, en garantir l'authenticité, la diversité et l'accessibilité? Ces experts débattront de l'ensemble de ces questions essentielles :

Jade Leung , responsable de la recherche et des partenariats, Centre pour la gouvernance en intelligence artificielle, Oxford University ;

responsable de la recherche et des partenariats, Centre pour la gouvernance en intelligence artificielle, ; Marc-Antoine Dilhac, professeur agrégé au Département de philosophie et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éthique publique et théorie politique, Université de Montréal, instigateur du projet de Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle en 2017;

professeur agrégé au Département de philosophie et titulaire de la Chaire de recherche du en éthique publique et théorie politique, Université de Montréal, instigateur du projet de Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle en 2017; Véronique Guèvremont, professeure titulaire à la Faculté de droit et titulaire de la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, Université Laval ;

professeure titulaire à la Faculté de droit et titulaire de la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, Université ; Hughes Sweeney, producteur exécutif du studio interactif, Office national du film du Canada ;

producteur exécutif du studio interactif, Office national du film du ; Éric Marcoux, vice-président, architecture et innovations TI, La Capitale groupe financier.

Le forum sera animé par Jean-Louis Roy, président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Au sujet de BAnQ

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. BAnQ a reçu du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

