TORONTO, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») prévoit un ralentissement économique qui transformera les risques auxquels les investisseurs seront confrontés dans l'année à venir, selon les Perspectives pour 2023 : Livre bleu. Le rapport présente aux conseillers et aux investisseurs les tendances qui façonnent les économies canadienne et mondiales ainsi que leurs effets sur les marchés financiers.

Même si l'inflation semble avoir atteint un sommet, il faudra sans doute encore du temps pour atteindre le taux d'inflation cible des banques centrales, ce qui signifie que les taux d'intérêt demeureront élevés plus longtemps.

Mackenzie s'attend à ce que l'agitation qui a dominé les marchés des capitaux en 2022 s'estompe en grande partie en 2023 : on se souciera des effets d'un ralentissement économique plutôt que des taux d'intérêt et de l'inflation. Mackenzie estime que ce contexte pourrait favoriser un retour à la normale sur le marché des taux, suivi par un redressement du marché des actions plus tard dans l'année.

« L'ère "Boucles d'or" des placements - où une inflation faible, un chômage faible et une croissance économique modérée empêchaient l'économie de surchauffer ou de trop se refroidir - est chose du passé, et il est clair que les pressions inflationnistes seront persistantes. Ainsi, les banques centrales n'ont eu d'autre choix que de relever les taux rapidement, ce qui a fait baisser les cours boursiers et obligataires et a laissé aux investisseurs très peu d'endroits où se réfugier en 2022 », explique Steve Locke, chef des placements, titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs, Placements Mackenzie.

« À l'approche de 2023, nous prévoyons une volatilité accrue en raison du resserrement de la politique monétaire, des risques géopolitiques et d'un ralentissement de la croissance économique. Nous avons toutefois bon espoir que le pire est derrière nous sur le marché obligataire et que le marché boursier connaîtra un redressement généralisé vers la fin de l'année. »

Dans ses perspectives pour 2023, Mackenzie prévoit que trois grands thèmes continueront de dominer les marchés financiers et d'influencer les investisseurs dans l'année à venir :

Resserrement financier : on n'obtient rien sans peine

Après que les banques centrales ont malmené l'économie avec les hausses de taux les plus importantes depuis des décennies pour lutter contre la flambée de l'inflation en 2022, l'effet différé de la politique monétaire signifie que l'impact de la hausse des coûts d'emprunt se fera sentir pendant une bonne partie de la prochaine année. Mackenzie estime que si les banques centrales sont obligées de maintenir les taux directeurs à ces niveaux pour museler l'inflation, un resserrement des conditions financières pèsera sur les ménages et les fondamentaux des sociétés en 2023.

« Malheureusement, l'économie canadienne ressentira probablement les effets de ces décisions de politique monétaire pendant une bonne partie de 2023. L'endettement accru des ménages a augmenté la sensibilité globale aux hausses de taux, ce qui fait que les ménages canadiens figurent parmi les plus sensibles aux taux dans le monde », souligne M. Locke.

Ralentissement économique : quelle en sera l'ampleur?

Le rapport indique que la question n'est pas de savoir s'il y aura un ralentissement économique, mais plutôt s'il s'agira d'un atterrissage en douceur ou brutal et combien de temps le malaise durera. Si le ralentissement est spectaculaire, un renversement des taux directeurs est possible, ce qui pourrait adoucir l'humeur du marché boursier.

« Pour un atterrissage en douceur, il faut réduire le nombre de postes vacants, sans détruire d'emplois. Ce scénario permet aux consommateurs de continuer à soutenir l'économie et de compenser un ralentissement », affirme Lesley Marks, cheffe des placements, actions, Placements Mackenzie.

« Malgré les nuages qui assombrissent l'horizon économique, nous sommes d'avis que les marchés boursiers finiront par regarder au-delà du ralentissement pour voir le prochain cycle. Cette situation pourrait donner lieu à un redressement généralisé des actions plus tard dans l'année. »

Il est peu probable que les vents géopolitiques défavorables s'apaisent

L'invasion de l'Ukraine par la Russie se prolongeant plus longtemps que prévu et menaçant l'approvisionnement en énergie et en aliments de l'Europe, et les politiques fermes des États-Unis à l'égard de la Chine se poursuivant, Mackenzie s'attend à ce que les risques géopolitiques continuent de jouer un rôle important en 2023. Le conflit qui perdure en Ukraine pose des défis pour l'économie européenne, mais on ne perd pas espoir que la Chine commence à assouplir les politiques zéro COVID, ce qui pourrait amener une montée surprise de la croissance économique en Asie.

« Étant donné les risques géopolitiques accrus, nous recommandons aux investisseurs d'adopter une approche plus défensive à l'égard des actions, c'est-à-dire de privilégier les sociétés versant des dividendes et les sociétés de qualité supérieure qui sont moins volatiles », conclut Mme Marks.

Pour en savoir plus sur Placements Mackenzie et ses perspectives pour 2023, rendez-vous à : https://www.mackenzieinvestments.com/fr/institute/insights/perspectives-sur-les-marches

