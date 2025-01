La croissance économique mondiale et les baisses de taux d'intérêt des banques centrales devraient se poursuivre en 2025.

Les taux élevés des titres à revenu fixe créent des occasions de placement attrayantes. Du côté des actions, les perspectives de gains sont séduisantes, mais les valorisations incitent à une approche sélective.

Avec la nouvelle administration américaine, il faut s'attendre à voir les changements aux politiques commerciales, fiscales et réglementaires accentuer la volatilité.

WINNIPEG, MB, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Selon les Perspectives des marchés 2025 d'IG Gestion de patrimoine (« IG ») (« les Perspectives »), les Canadiens et les Canadiennes peuvent s'attendre, pour l'année à venir, à un contexte de marché caractérisé par une stabilisation de l'inflation et des taux d'intérêt, une diminution du risque de récession et un assouplissement général des politiques monétaires. Après une année 2024 de normalisation de l'économie, ce panorama devrait créer un climat propice aux occasions de placement.

« Les marchés ont fortement rebondi au cours des deux dernières années, et l'économie retrouve son ancienne normalité d'avant 2008, avec une stabilité prévisible de l'inflation et des taux d'intérêt, a déclaré Philip Petursson, stratège en chef des placements à IG Gestion de patrimoine. De plus en plus de signes montrent que l'inflation se rapproche de la moyenne sur 100 ans de trois pour cent, et nous pensons, dans ces conditions, voir les taux directeurs de la Banque du Canada et de la Réserve fédérale américaine s'établir en moyenne entre 50 et 100 points de base au-dessus de l'inflation. »

Dans ses Perspectives, l'équipe Stratégie de placement d'IG s'attend à voir les thèmes suivants s'imposer en 2025 :

Écarts de taux de croissance entre les économies du monde et mesures d'équilibrage des banques centrales

Pour 2025, IG estime que l'économie mondiale va dans la bonne direction. Le rythme de croissance variera toutefois selon les pays et les régions. Alors que les facteurs fondamentaux de l'économie américaine restent stables, le Canada et l'Europe pourraient avoir du mal à maintenir leur stabilité économique au cours des 12 mois à venir. De plus, et sans surprise, l'économie chinoise, qui a généralement manqué de nerf ces dernières années, pourrait avoir une incidence favorable sur les marchés mondiaux si elle renoue avec le succès. Les Perspectives relèvent également que les taux de croissance seront largement tributaires des politiques des banques centrales en 2025, alors que les taux d'intérêt devraient continuer de baisser, les autorités monétaires cherchant à trouver un équilibre entre croissance, chômage et stabilité des prix.

Occasions attrayantes du côté des titres à revenu fixe et potentiel de croissance des bénéfices

La tendance des taux d'intérêt devrait créer un contexte de titres à revenu fixe attrayant en 2025. IG prévoit que les taux d'intérêt à court terme continueront probablement de chuter, mais que les taux d'intérêt à long terme devraient rester stables, ce qui laisse augurer des rendements d'environ cinq pour cent pour les titres à revenu fixe et devrait offrir une protection contre la baisse face aux risques économiques des années à venir. Les marchés ont connu deux années de forte progression des actions en 2023 et 2024. IG prévoit que cette croissance se poursuivra l'an prochain et que les portefeuilles axés sur les bénéfices verront probablement une amélioration du rendement des actions individuelles, comparativement au rendement des indices généraux, comme l'indice S&P 500.

Changements aux politiques après l'élection

Selon les Perspectives, les résultats de l'élection présidentielle américaine de 2024 amèneront des changements de cap politiques, qui pourront influer sur les marchés lorsque le pays adoptera une approche plus « protectionniste » qu'aujourd'hui. Les changements attendus dans les politiques touchant des domaines comme le commerce extérieur, la fiscalité et la réglementation pourront engendrer des occasions - mais aussi de l'incertitude et du risque. Par exemple, la poursuite du financement des dépenses fédérales par le déficit et la hausse des droits de douane sont de nature à accentuer les pressions inflationnistes. Il faudra, à mesure que ce contexte évoluera, rester attentif et continuer d'investir de façon stratégique pour tirer son épingle du jeu.

« Comme le soulignent nos Perspectives, les investisseurs et investisseuses peuvent aborder 2025 avec un certain degré d'optimisme. Étant donné les contextes économique, des titres à revenu fixe et des actions pour l'année à venir, nous continuons de privilégier la qualité et la sélection tactique, notamment parce que les valorisations se normalisent et que les titres à revenu fixe offrent à nouveau des taux concurrentiels. Il demeure crucial de maintenir un bon équilibre entre les catégories d'actifs, entre les régions géographiques, entre les styles et entre les tailles des placements », conclut M. Petursson.

Retrouvez l'intégralité des Perspectives des marchés 2025 d'IG Gestion de patrimoine sur le site Web d'IG : https://www.ig.ca/fr/perspectives/perspectives-des-marches-pour-2025

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif géré d'environ 136,6 milliards de dollars au 31 octobre 2024. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. Avec un actif géré et sous services-conseils total d'environ 264 milliards de dollars au 31 octobre 2024, la Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour en savoir plus, visitez ig.ca.

Ce commentaire pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir ou celles de tiers. Les renseignements prospectifs sont par leur nature assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans les présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Veuillez soigneusement prendre en compte ces facteurs et d'autres facteurs et ne pas accorder une confiance exagérée aux renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs contenus dans les présentes sont valables en date du 28 novembre 2024 uniquement. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés par suite de nouveaux renseignements, de circonstances changeantes, d'événements futurs ou pour d'autres raisons.

SOURCE IG Wealth Management

Relations avec les médias - Français: Kim Tran, 514-217-1684, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais: Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]