/R E P R I S E -- Grève au port de Montréal/

MONTRÉAL, le 21 sept. 2025 /CNW/ - Le SCFP 4317 entamera une grève générale illimitée au port de Montréal à partir de lundi matin, 22 septembre, à 5 h. Les 32 agents de la Société Terminaux Montréal Gateway ont déposé un avis de grève jeudi. Ils ont voté à 96 % le 11 septembre dernier pour la grève.

« Les discussions achoppent sur la sous-traitance et les questions salariales. De plus, on ne s'entend pas sur le minimum opérationnel requis pour que le terminal roule bon train. Cette compagnie est très rentable, et ce, grâce à nos membres. Les salarié(e)s méritent mieux! », de dire Loïc Blanchard, conseiller syndical du SCFP.

La médiation et la conciliation ont été essayées dans ce dossier, mais sans succès.

La convention collective précédente est échue depuis le 31 décembre 2024.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel et Matane, pour un total d'environ 1600 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

