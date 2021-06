LONGUEUIL, QC, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») confirme que ses travailleurs ont ratifié aujourd'hui l'entente de principe conclue entre la direction de l'entreprise et les comités de négociation des cinq sections locales du Syndicat des Métallos.

Le conflit de travail qui avait débuté le 10 mai dernier a pris fin ce soir à 20 h, conformément au protocole de retour au travail convenu entre les parties. La nouvelle convention collective, d'une durée de quatre ans, assurera une stabilité tant aux employés qu'à tous les partenaires de l'entreprise.

« Nous sommes heureux de tourner la page sur ce conflit. Les dernières semaines ont marqué un temps d'arrêt pour nous permettre de repartir ensemble sur des bases nouvelles. Nous avons hâte d'accueillir à nouveau nos employés et je les assure personnellement de mon engagement, ainsi que celui de tous les gestionnaires et membres de la direction, envers un environnement de travail sain et sécuritaire où le respect mutuel devra primer », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada et président du comité de gestion d'ArcelorMittal Infrastructure Canada.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

