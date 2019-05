/R E P R I S E -- Fiera Capital tiendra son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires le jeudi 30 mai 2019/

/NE PAS DISTRIBUER AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, tiendra son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires, le jeudi 30 mai 2019 à 9h30 (HAE).

Détails concernant l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

DATE : Le jeudi 30 mai 2019 HEURE : 9 h 30 (HAE) ENDROIT : Centre Mont-Royal 2200 Rue Mansfield Montréal (Québec) H3A 3R8

Les actionnaires, médias et autres personnes intéressées qui ne peuvent être présents à l'assemblée sont invités à l'écouter en direct par webdiffusion sur le site internet de Fiera Capital dans la section Relations avec les investisseurs. La webdiffusion sera disponible sur le site internet de la Société au cours des 365 jours suivant l'assemblée.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 144,9 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2019. La société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les titres de Fiera Capital se négocient sous le symbole FSZ à la Bourse de Toronto. Voir www.fieracapital.com.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements: Mariem Elsayed, Directrice principale, Relations avec les investisseurs et affaires publiques, Corporation Fiera Capital, 514 954-6619, melsayed@fieracapital.com

Related Links

http://www.fieracapital.com