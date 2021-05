TORONTO, le 17 mai 2021 /CNW/ - Fiducie de capital TD IV (la « Fiducie ») a annoncé aujourd'hui son intention de racheter la totalité des billets de Fiducie de capital TD IV - série 3 en circulation (« TD CaTS IV de série 3 ») le 30 juin 2021 (la « date de rachat »), au prix de 1 000 $ par tranche de 1 000 $ de capital de TD CaTS IV de série 3, majoré de l'intérêt couru et impayé à la date de rachat. Les porteurs des TD CaTS IV de série 3 recevront un avis conformément aux modalités décrites dans le prospectus relatif aux TD CaTS IV de série 3. L'intérêt sur les TD CaTS IV de série 3 cessera de s'accumuler à compter de la date de rachat. Les TD CaTS IV de série 3 rachetés par la Fiducie seront annulés et ne seront pas réémis.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs incluent notamment les intentions de la Fiducie concernant le rachat des TD CaTS IV de série 3. Ces énoncés sont intrinsèquement assujettis à des risques, à des incertitudes et à des changements de circonstances importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Fiducie de La Banque Toronto-Dominion (la « Banque »). Sauf si la loi l'exige, la Fiducie et la Banque ne s'engagent aucunement à mettre à jour quelque énoncé prospectif, écrit ou verbal, pouvant être formulé de temps à autre, par elles ou pour leur compte. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont donnés aux fins d'interprétation des renseignements aux présentes et peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de l'actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois grands secteurs d'exploitation, qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis), et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2021, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Gillian Manning, chef, Relations avec les investisseurs, 416-308-6014; Caroline Phémius, gestionnaire, Relations avec les médias, 438-308-2587

Liens connexes

https://www.td.com