/R E P R I S E -- Fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes : ajout de départs sur la ligne de trains exo1 Vaudreuil-Hudson/

MONTRÉAL, le 24 mai 2021 /CNW Telbec/ - En raison de la fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville, exo, en collaboration avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et Mobilité Montréal, procède à l'ajout de départs sur la ligne de trains exo1 Vaudreuil-Hudson.

De plus, deux arrêts sont ajoutés en heure de pointe à la gare Hudson afin de donner plus de flexibilité aux citoyens des environs et éviter des déplacements vers Vaudreuil.

Ajout de départs sur l'ensemble de la ligne

Le matin, en direction de Montréal :

Départ #114 de la gare Vaudreuil à 6 h 45

à 6 h 45 Départ #16 de la gare Vaudreuil à 7 h 30

Le soir, en direction de Vaudreuil-Hudson :

Départ #21 de la gare Lucien-L'Allier à16 h 40, arrivée à 18 h 04 à Hudson

Départ #25 de la gare Lucien-L'Allier à 17 h 40, arrivée à 18 h 45 à Vaudreuil

Départs supplémentaires pour desservir la gare Hudson

Le matin, les départs #12 (6 h 14) et #18 (7 h 34) partiront de Hudson

Le soir, les départs #21 (16 h 40) et #27 (18 h 05) se rendront à Hudson, arrivant respectivement à 18h04 et 19h25.

Compte tenu du court délai, veuillez noter que les horaires d'autobus n'ont pas été ajustés pour tenir compte de ces nouveaux départs.

Nous suggérons à la clientèle de bien planifier ses déplacements en utilisant l'application Chrono.

Pour obtenir des mises à jour relatives aux services alternatifs offerts par exo : www.exo.quebec/avis#68615051

Exo continuera de collaborer avec Mobilité Montréal, l'ARTM et ses partenaires municipaux afin de s'ajuster en continu aux besoins de mobilité des citoyens de ce secteur de la région métropolitaine de Montréal, et ce, pour toute la durée de la fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville.

