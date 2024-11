/R E P R I S E --EXO VOUS INVITE À MONT-SAINT-HILAIRE POUR PARLER DE TRANSPORT COLLECTIF/

MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Exo invite sa clientèle et les citoyens des villes qu'elle dessert à une rencontre publique qui se tiendra à Mont-Saint-Hilaire le jeudi 7 novembre 2024, à 18 heures. Pour assister gratuitement aux discussions et visiter les kiosques d'information sur place, les participants sont invités à se présenter à la salle La Nature-en-Mouvement du pavillon Jordi-Bonet située au 99, rue du Centre-Civique (J3H 3M8). Les portes ouvriront à 17 h 30. Les panels de discussion seront également diffusés en direct sur le web.

Un programme invitant

Cette rencontre publique sera l'occasion de discuter de deux sujets faisant l'actualité du transport collectif, soit la popularité grandissante du transport à la demande et l'avenir du train de banlieue, en présence d'experts et d'élus réunis pour l'occasion. Les participants sont invités à poser leurs questions sur ces sujets :

En les faisant parvenir via le site web d'exo avant le 4 novembre à 16 h 59. Les experts d'exo leur répondront par écrit;

Sur place, au microphone, lors de la rencontre.

Les questions transmises via le fil de discussion pendant la rencontre seront répondues par nos agents du Centre relations clients.

Une nouvelle formule

Dans le but de favoriser la participation citoyenne et de susciter des discussions sur l'évolution du transport collectif dans les couronnes nord et sud, des panélistes échangeront sur deux sujets précis et répondront aux questions des participants. Par la suite, des kiosques d'information sur les différentes activités d'exo permettront aux experts et aux participants d'échanger sur ces sujets dans un contexte convivial.

Seules les questions posées par les gens présents dans la salle seront répondues. Après la conclusion des panels, il sera possible de visiter les kiosques présentant les différents services d'exo et de poser des questions à nos experts sur une variété de sujets pour environ une heure.

Citation

« Cette rencontre publique dans un nouveau format plus détendu et concentré sera l'occasion pour les usagers d'interagir avec nos panélistes et de venir s'entretenir avec les représentants d'exo -et moi-même- dans nos kiosques d'information à Mont-Saint-Hilaire. Nous avons hâte de pouvoir à nouveau échanger avec vous », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Comment participer sans vous déplacer?

Pour assister à la webdiffusion des discussions de la rencontre publique d'information d'exo le 7 novembre prochain : https://www.facebook.com/alloexo/

Pour toute information à propos de cette rencontre ou pour envoyer vos questions concernant le transport à la demande ou le service de train de banlieue pour notre panel : https://exo.quebec/fr/a-propos/seances-publiques

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

