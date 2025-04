/R E P R I S E -- EXO : SEULS LES DÉPLACEMENTS POUR MOTIFS MÉDICAUX EN TRANSPORT ADAPTÉ ASSURÉS LORS DE LA GRÈVE DU 29 AVRIL/

MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport adapté a avisé exo de la tenue d'une deuxième journée de grève le 29 avril prochain, dans le cadre des négociations en cours. Considérant l'obligation de maintenir des services essentiels pendant la grève, le Tribunal administratif du travail a déterminé que seuls les déplacements pour motifs médicaux devront être assurés durant cette nouvelle journée de grève prévue le 29 avril.

Informations importantes :

Tous les déplacements, autres que ceux pour motifs médicaux, prévus le 29 avril devront être annulés.

Aucune nouvelle réservation ne pourra être effectuée cette journée, sauf pour des motifs médicaux.

Étant donné l'absence des effectifs le 29 avril, les réservations pour les déplacements non médicaux du 30 avril devront être faites avant le 28 avril à 16 h 00.

Il importe de spécifier que pour la journée du 29 avril 2025, à l'exception des opérations du transport adapté, les services d'autobus et de trains d'exo seront maintenus dans leur intégralité.

Le service normal de transport adapté reprendra à compter du 30 avril.

Rappelons qu'exo et le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport adapté sont en négociation pour établir une première convention collective. Exo demeure pleinement engagé dans le processus de négociation, et demeure confiant d'en arriver à une entente satisfaisante pour l'ensemble des parties.

Par respect pour les échanges qui ont actuellement lieu, exo ne commentera pas davantage les négociations en cours.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]