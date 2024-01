/R E P R I S E -- EXO : HORAIRES D'HIVER EN VIGUEUR À COMPTER DU 8 JANVIER SUR LA COURONNE NORD/

MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Exo avise sa clientèle que les horaires d'hiver de ses services de train et d'autobus seront en vigueur à compter du 8 janvier prochain dans tous les secteurs de la couronne nord. La clientèle est invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono .

Exo a procédé à des ajustements sur certaines lignes dans le but d'améliorer le service au bénéfice de la clientèle. Ces modifications peuvent notamment être expliquées par un changement dans le temps de parcours réel des voyages des autobus, des améliorations aux correspondances aux terminus ou bien la variation de l'achalandage sur certaines lignes.

Autobus

Laurentides

Ligne 90 : Deux nouveaux départs en semaine à la gare Deux-Montagnes pour desservir le parc industriel Albatros de Saint-Eustache ;

pour desservir le parc industriel Albatros de Saint-Eustache ; Ligne 243 : Modifications mineures de 2 à 6 minutes aux horaires et augmentation du gabarit de véhicule pour répondre à la hausse de l'achalandage ;

Lignes 17 et 20 : Ajustements mineurs de 1 à 6 minutes aux horaires ;

Lignes 100, 101, 102, 103, 105 et 107 : Ajustements mineurs aux horaires pour améliorer les correspondances avec le train à la gare Saint-Jérôme.

Consultez les horaires de toutes les lignes du secteur sur le site web d'exo.

Terrebonne-Mascouche

Ligne 500 : Retrait de cette ligne de mesure d'atténuation REM qui est remplacée par le service plus fréquent de la ligne 30, effectuant les mêmes arrêts ;

Ligne 19 : Bonification de la fréquence de passage (ajout de 10 départs quotidiens en semaine et ajout de 2 départs le dimanche) ;

Ligne 2 : Retrait de 7 départs pour optimiser les correspondances des autres départs au terminus Terrebonne ;

Ligne 3 : Retrait de 5 départs pour optimiser les correspondances des autres départs au terminus Terrebonne ;

Lignes 9, 24C, 25 et 30 : Ajustements mineurs aux horaires de passage aux arrêts.

Consultez les horaires de toutes les lignes du secteur sur le site web d'exo.

L'Assomption

Ligne 2 : Retrait du service la fin de semaine à la demande de la MRC D'Autray ;

Ligne 6 : Ajustements mineurs pour correspondre aux horaires de cours du Collège L'Assomption et du Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption, et ajustements mineurs aux horaires ;

Ligne 9 : Ajustements mineurs pour améliorer la correspondance à la gare Repentigny et ajustements mineurs aux horaires ;

et ajustements mineurs aux horaires ; Ligne 11 : Ajout d'un départ le matin pour répondre à la hausse de l'achalandage et ajustements mineurs aux horaires ;

Lignes 14, 15 et 400 : Ajustements mineurs aux horaires ;

Consultez les horaires de toutes les lignes du secteur sur le site web d'exo.

Trains

L'horaire de train de la ligne Saint-Jérôme sera légèrement modifié à compter du 8 janvier 2024. Les changements feront varier les heures de départ d'une à deux minutes sur 6 des 28 voyages quotidiens. Ces ajustements ont été effectués pour offrir une meilleure ponctualité du service sur la ligne, après une révision approfondie des temps de parcours. Les correspondances aux gares avec le service d'autobus d'exo seront ajustées dès le premier jour des horaires d'hiver.

Les horaires des autres lignes de train d'exo demeurent inchangés.

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo continuera d'assurer les déplacements demandés. Certains délais pourraient cependant être observés en raison de la pénurie de main-d'œuvre.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo déplace les usagers des couronnes avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Jean-Maxime St-Hilaire et Eric Edström, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]