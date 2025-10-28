/R E P R I S E -- Examens de conduite et aide à la création d'un compte SAAQclic - Une équipe de services de proximité en sécurité routière de la SAAQ sera bientôt à Sainte-Anne-des-Monts/

SAINTE-ANNE-DES MONTS, QC, le 20 oct. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population de Sainte-Anne-des-Monts et des environs de la visite prochaine d'une équipe de services de proximité en sécurité routière qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur de passer les examens

L'équipe de services de proximité en sécurité routière sera sur place selon l'horaire suivant, si la demande le justifie :

Dates : Le 04 novembre 2025, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h



Lieu : Salle du conseil

6, 1re Avenue Ouest

Ste-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1A1

Les examens de conduite théorique et pratique sont offerts sur rendez-vous seulement. Composez sans frais le 1 800 361-7620 et choisissez l'option 2, « Pour prendre ou modifier un rendez-vous », et à nouveau l'option 2, « Pour un examen de conduite ». Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne en vous connectant à votre compte SAAQclic via notre site Web.

Vous devez aviser la SAAQ au moins 48 heures à l'avance si vous souhaitez annuler votre rendez-vous d'examen pratique, sinon des frais s'appliqueront.

Aide à la création de votre compte SAAQclic

Lors de la visite de l'équipe de services de proximité en sécurité routière, une personne pourra vous accompagner pour la création de votre compte au Service d'authentification gouvernementale. Ce compte vous permettra d'accéder aux services SAAQclic. La vérification de l'identité se fait en présence d'un membre du personnel. Vous devez montrer deux pièces d'identité, dont une avec photo, avoir déjà été inscrit ou inscrite au régime d'assurance maladie du Québec et avoir en main le numéro de votre carte. Les pièces d'identité acceptées sont les suivantes :

carte d'assurance maladie;

permis de conduire du Québec;

passeport canadien (même s'il est expiré) ou étranger;

carte de résidence permanente;

carte de citoyenneté avec photo;

carte des Forces armées canadiennes;

certificat de naissance du Québec, d'une autre province canadienne ou d'un territoire canadien;

certificat de statut d'Indien;

toute lettre ou tout document officiel délivré par Immigration Canada et prouvant le statut de réfugié.

Il vous faudra également avoir en main :

votre adresse courriel et votre mot de passe;

vos coordonnées bancaires (elles se trouvent sur vos chèques et dans votre compte de services bancaires en ligne).

Le service d'aide à la création d'un compte est offert avec ou sans rendez-vous.

Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne à saaq.gouv.qc.ca/rendez-vous.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541, [email protected]