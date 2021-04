La majorité déclare que la pandémie les a davantage sensibilisés aux répercussions sociétales des décisions en matière de placements

TORONTO, le 21 avril 2021 /CNW/ - Une nouvelle étude sur l'investissement durable (l'« étude ») menée par Placements Mackenzie (« Mackenzie ») à l'occasion du Jour de la Terre a révélé que la pandémie a contribué à rehausser l'intérêt des Canadiens envers l'investissement durable.

La majorité des répondants (55 %) ont indiqué qu'en raison de la COVID, il est maintenant plus probable qu'ils tiennent compte de la manière dont leurs décisions en matière de placements peuvent avoir une incidence positive sur la société. En outre, 69 % d'entre eux ont déclaré qu'ils sont d'avis qu'il est de plus en plus important d'investir de manière durable.

L'étude a également mis en lumière les principales questions que les Canadiens qui détiennent présentement des placements durables soutiendront à l'avenir. Ces dernières comprennent ce qui suit :

changement climatique/environnement (66 %);

droits de l'homme (50 %);

diversité et égalité entre les genres (41 %).

Au sein de la tranche de près d'un tiers des investisseurs canadiens qui investissent présentement de manière durable, 69 % ont l'intention de bonifier leurs placements d'ici deux ans. De plus, un tiers des investisseurs qui ne détiennent pas de fonds durables à l'heure actuelle prévoient de les ajouter à leurs portefeuilles d'ici les deux prochaines années.

« Il est encourageant de voir que l'investissement durable suscite de plus en plus d'intérêt chez les Canadiens, déclare Fate Saghir, VPP et chef de l'investissement durable, Placements Mackenzie. Bien que cela ne devrait pas être surprenant, les Canadiens tendent à être très sensibilisés au monde qui les entoure et à l'incidence que nous avons sur notre société.

Si vous ne savez pas par où commencer, il est important de parler de vos priorités personnelles avec votre conseiller, de comprendre les objectifs de placement des fonds dans lesquels vous investissez et de vous assurer de faire des recherches sur les principaux placements de vos fonds et de vos portefeuilles. De cette manière, vous pourrez harmoniser vos placements avec vos valeurs et votre avenir financier », ajoute-t-elle.

Barrières à une plus grande adoption

L'étude a révélé que l'une des barrières à une adoption plus large de l'investissement durable par les Canadiens est l'opinion (40 %) que cela générera des rendements moins élevés.

Mme Saghir souligne que cette préoccupation n'est pas justifiée et mentionne une récente étude menée par Morningstar démontrant que la majorité des fonds durables (64 sur 87) classés et notés par Morningstar ont surpassé les pairs de leur catégorie sur une base ajustée en fonction du risque, déduction faite des frais, pour l'année civile 2020.

L'approche de Mackenzie en matière d'investissement durable offre aux Canadiens la possibilité d'investir avec impact par l'intermédiaire de fonds conçus pour générer des rendements à long terme concurrentiels tout en soutenant des résultats ESG positifs. La société vise à intégrer la durabilité à sa culture, ses pratiques organisationnelles et toutes ses décisions d'investissement. Elle a signalé l'importance de la durabilité en l'identifiant comme une priorité stratégique clé pour l'ensemble de l'entreprise.

À propos de l'étude Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 26 au 29 mars 2021 auprès de 1 504 adultes canadiens. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge et de la région, à l'aide des données du plus récent recensement, afin d'être représentatifs de la population canadienne dans son ensemble. Lorsqu'il y a lieu, les résultats sont comparés à ceux d'une étude semblable menée du 4 au 9 avril 2019.

