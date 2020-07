/R E P R I S E -- Erratum - La CNESST apporte des précisions à la suite de la parution d'informations erronées dans les médias sur le port du masque dans les commerces/

QUÉBEC, le 21 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La CNESST tient à rappeler que, contrairement à ce qui a été énoncé plus tôt dans La Presse canadienne et repris dans certains médias aujourd'hui, elle n'a émis aucune nouvelle directive concernant le port du masque dans les commerces. La CNESST a publié un Guide des normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur du commerce de détail et des centres commerciaux en date du 28 avril 2020 qui a été élaboré avec les milieux de travail et la Santé publique. Les normes qui s'y trouvent n'ont pas été modifiées depuis et les interventions de la CNESST sur le terrain sont basées sur ce guide.

La CNESST précise que, lorsque les principes de distanciation physique ne peuvent être respectés, un masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu'au menton) sont fournis par l'employeur au personnel qui exécute une tâche nécessitant d'être à moins de 2 mètres d'une autre personne et en l'absence de barrières physiques. Absolument rien dans le guide n'indique qu'un travailleur ne peut pas porter de masque en tissu lorsqu'une barrière physique est présente ou lorsque le principe de distanciation physique est respecté.

Pour en savoir davantage :



www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/28-avril-2020-Québec.aspx

www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-commerce-centres-commerciaux.pdf

https://www.cnesst.gouv.qc.ca

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : CNESST

Direction des communications et des relations publiques

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Liens connexes

http://www.cnesst.gouv.qc.ca