/R E P R I S E -- Deux députés libéraux en tournée en Estrie/

QUÉBEC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation et en matière d'enseignement supérieur, André Fortin, et sa collègue Désirée McGraw, porte-parole responsable de l'Estrie, seront présents dans la région, les 24 et 25 septembre.

Les deux élus libéraux profiteront de leur visite en Estrie pour rencontrer des représentants de l'UPA Estrie et effectuer une visite d'un vignoble local. Une rencontre avec la direction de l'Université de Sherbrooke est également à l'agenda des députés.

M. Fortin et Mme McGraw seront disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

