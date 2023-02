OTTAWA, ON, le 17 févr. 2023 /CNW/ - La Commission de l'intérêt public (CIP) de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) a maintenant publié ses rapports pour les quatre unités de négociation de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) au sein de l'administration publique centrale qui ont déclaré l'impasse le printemps dernier. Le rapport final sur le groupe Services des programmes et de l'administration (PA) a été publié cette semaine.

Le rapport sur le groupe PA recommande notamment des augmentations salariales sur trois ans pour les quatre unités de négociation, soit de 1,5 % pour 2021, de 4,5 % pour 2022 et de 3 % pour 2023. Le rapport recommande également l'augmentation des allocations pour de nombreux employés, ainsi que l'amélioration des primes de poste, des flexibilités et des congés pour obligations familiales.

Ces rapports indiquent clairement la voie à suivre pour que le gouvernement et l'AFPC puissent conclure des ententes, dans la mesure où les parties retournent à la table de négociation et négocient de bonne foi.

La médiation avec l'AFPC doit débuter en avril, avec l'aide d'un tiers médiateur. En suivant les conseils des commissions de l'intérêt public, nous avons bon espoir que ces discussions seront productives.

Nous négocions actuellement avec 26 des 28 unités de négociation de la fonction publique; une entente a déjà été signée et bon nombre de discussions sont en voie d'aboutir à des résultats positifs.

Les membres de l'AFPC fournissent d'importants services à la population canadienne, de l'émission de permis de travail au traitement des déclarations de revenus, et le gouvernement apprécie leur travail. Nous restons déterminés à conclure à la table une entente qui soit juste pour les fonctionnaires et raisonnable pour les contribuables.

