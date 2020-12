/R E P R I S E -- Déclaration - Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne poursuit ses progrès sur les priorités communes/

OTTAWA, ON, le 17 déc. 2020 /CNW/ - « Les membres du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC) se sont réunis pour discuter des travaux en cours liés à l'élaboration commune d'une politique sur l'Inuit Nunangat, et de la façon dont la pandémie a mis en évidence les inégalités économiques et sociales existantes, entre autres l'insécurité alimentaire et les lacunes en matière d'infrastructure. Il a également été question de l'importance de communiquer avec les communautés éloignées pour commencer la vaccination.

En outre, le Comité a appuyer les plans de travail liés aux 10 domaines de priorité du CPIC, dont les suivants :

Infrastructure;

Espace politique de l'Inuit Nunangat;

Mise en œuvre de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits;

Revitalisation, maintien, protection et promotion de l'inuktut;

Priorités législatives;

Santé et bien-être - Sécurité alimentaire;

Développement économique et approvisionnement.

Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne est un mécanisme bilatéral visant à faire avancer les travaux dans les domaines de priorité commune des Inuits et du gouvernement fédéral. Cette table se réunit trois fois par année et est coprésidé par président Natan Obed, de l'Inuit Tapiriit Kanatami, et par l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones. Une fois l'an, il est coprésidé par le président Obed et le premier ministre Justin Trudeau.

Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne témoigne d'un engagement commun à l'égard du renouvellement de la relation et de la réconciliation entre la Couronne et les Inuits s'appuyant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. »

Les personnes suivantes étaient présentes à la réunion d'aujourd'hui :

Natan Obed , Inuit Tapiriit Kanatami

, Inuit Tapiriit Kanatami Duane Smith , Société régionale inuvialuit

, Société régionale inuvialuit James Eetoolook , Nunavut Tunngavik Incorporated

, Nunavut Tunngavik Incorporated Johannes Lampe , gouvernement du Nunatsiavut

, gouvernement du Nunatsiavut Monica Ell-Kanayuk , Conseil circumpolaire inuit du Canada (observatrice)

, Conseil circumpolaire inuit du Canada (observatrice) Rebecca Kudloo , Pauktuutit Inuit Women of Canada (observatrice)

, Pauktuutit Inuit Women of Canada (observatrice) Crystal Martin-Lapenski , Conseil national des jeunes Inuits (observatrice)

Carolyn Bennett , Relations Couronne-Autochtones

, Relations Couronne-Autochtones Marc Miller , Services aux Autochtones Canada

, Services aux Autochtones Canada Steven Guilbeault , Patrimoine canadien

, Patrimoine canadien David Lametti , Justice Canada

, Daniel Vandal , Affaires du Nord

, Affaires du Nord Catherine McKenna , Infrastructure et Collectivités

, Infrastructure et Collectivités Ahmed Hussen , Famille, des Enfants et du Développement social Canada

