/R E P R I S E -- Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile/

QUÉBEC, le 11 avril 2023 /CNW/ - Fermetures et conversions de RPA

« L'histoire se répète : la CAQ demeure toujours les bras croisés et abandonne encore des centaines d'aînés qui doivent faire face à la fermeture ou à la conversion de leur résidence privée pour aînés (RPA).

Ceux-ci vivent des situations de stress pénibles et inutiles alors qu'ils sont forcés de se relocaliser ou même de couper dans leur alimentation, faute de ressources financières.

Le problème est pourtant bien connu, alors que j'ai déposé une demande de mandat d'initiative, le 7 février dernier, pour trouver des pistes de solutions. La CAQ avait alors rejeté ma requête, jugeant l'exercice non nécessaire. C'est complètement aberrant!

Comment la ministre déléguée aux Aînés peut-elle ignorer la gravité des faits qui nous sont rapportés semaine après semaine? La détresse que vivent ces aînés combinée à l'inaction de la CAQ me préoccupent de plus en plus. »

-Linda Caron, porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile et députée de La Pinière

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]