/R E P R I S E -- CRISE du logement - LA CLINIQUE JURIDIQUE DU BARREAU DU QUÉBEC OUVRE 500 RENDEZ-VOUS EN DROIT DU LOGEMENT D'ICI LA MI-JUILLET/

MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - Soucieux d'aider les citoyens frappés par la crise du logement qui sévit actuellement, le Barreau du Québec a ajouté à l'offre de service de sa Clinique juridique 500 créneaux horaires pour des consultations gratuites en droit du logement. D'ici la mi-juillet, les citoyens ayant besoin de conseils juridiques sont invités à prendre rendez-vous rapidement par le site Web.

La Clinique juridique du Barreau donne accès à des conseils juridiques gratuits offerts par les étudiants de l'École du Barreau sous la supervision étroite d'avocats expérimentés. Elle représente une mesure durable d'accès à la justice instaurée en 2022 par le Barreau du Québec et déployée à travers le Québec depuis l'automne dernier. Il est possible d'obtenir une consultation en personne, dans l'un de ses centres situés à Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke, ou encore en mode virtuel pour les personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer ou qui sont en région plus éloignée. Les rendez-vous sont offerts en français ou en anglais.

« Le Barreau du Québec est sensible aux besoins juridiques de la population. Actuellement, ce qui est le plus important, c'est le logement et le Barreau peut aider concrètement par l'entremise de sa clinique juridique. Les avocats superviseurs et l'équipe de la Clinique ont immédiatement levé la main afin de mettre l'épaule à la roue pour aider à réduire le stress vécu par les personnes qui sont à risque de perdre leur logement, qui font face à des augmentations de loyer déraisonnables, à des tentatives de rénoviction ou des reprises de logement illégales », souligne Me Catherine Ouimet, directrice générale du Barreau du Québec. Lorsqu'on vit ce genre de situation, être informé de ses droits et les moyens juridiques pour les faire valoir peut faire toute la différence. »

Le Barreau rappelle aux citoyens que la Clinique juridique est ouverte jusqu'à la mi-juillet et qu'elle fera ensuite relâche pour la saison estivale en attendant la prochaine cohorte d'étudiants qui arrivera à l'automne. Il faut donc faire vite pour profiter de ces services.

On peut soumettre une demande à la Clinique juridique du Barreau en cliquant ici.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de plus de 30 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

SOURCE Barreau du Québec

Renseignements: Martine Meilleur, conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489 ou [email protected]