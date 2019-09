/R E P R I S E -- Convocation - Conférence de presse sur l'hébergement et les soins de longue durée des aînés et des personnes vulnérables/

SHERBROOKE, QC, le 10 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) invite les représentants des médias à venir assister à sa conférence de presse tenue dans le cadre de sa tournée québécoise de sensibilisation aux avantages du modèle privé conventionné pour l'hébergement et les soins de longue durée pour les aînés et les personnes vulnérables.

Le modèle des établissements privés conventionnés (EPC) constitue une proposition prometteuse et possède un grand potentiel pour la région de l'Estrie, notamment dans le contexte de l'implantation des futures Maisons des aînés.

L'événement aura lieu le 11 septembre 2019, à Sherbrooke.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI :

Conférence de presse sur l'hébergement et les soins de longue durée des aînés et des personnes vulnérables

QUAND :

Le 11 septembre 2019

10 h

OÙ :

CHSLD Vigi Shermont

3220, 12e Avenue Nord

Sherbrooke (Québec) J1H 5H3

La directrice générale de l'AEPC, Mme Annick Lavoie, sera disponible pour répondre aux questions des journalistes à la suite de la conférence de presse, vers 10 h 30.

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui dirigent 59 installations (57 CHSLD et 2 centres de réadaptation, incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, un milieu de soins et un milieu de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Démontrant leur expertise en soins et services depuis plus de 60 ans, les établissements privés conventionnés de son réseau répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements: Magdalane Vanasse-Corbeil, 450 578-7212; Mathieu Santerre, 581 996-1344, medias@lorangebleue.biz

