VALCOURT, QC, le 17 août 2025 /CNW/ - Can-Am, marque emblématique de BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO), révolutionne le monde des véhicules côte à côte utilitaires et récréatifs avec la nouvelle génération de son modèle Can-Am Defender. Reconnu par les agriculteurs, les éleveurs et les conducteurs du monde entier, le Defender est réputé pour sa puissance et sa capacité à allier travail et plaisir. Pour 2026, cette icône dans l'industrie fait l'objet d'une refonte complète, consolidant ainsi sa position parmi les véhicules côte à côte utilitaires et récréatifs les plus performants, polyvalents et fiables sur le marché.

Le tout nouveau Can-Am Defender HD11 2026 place la barre encore plus haut dans la catégorie des véhicules côte à côte utilitaires-récréatifs. (Groupe CNW/BRP Inc.)

« Chez Can-Am, nous savons que le temps ne s'arrête jamais pour les agriculteurs, les éleveurs et les constructeurs du monde entier », a déclaré Julie Tourville, directrice du marketing mondial, Can-Am hors route chez BRP. « Cette nouvelle plateforme du Defender est conçue pour cette réalité et représente le caractère inarrêtable et le travail acharné de nos clients. Qu'il s'agisse de gérer des terres agricoles, de diriger un chantier ou de s'évader dans l'arrière-pays, la nouvelle génération du Defender vise à offrir de la réelle valeur ajoutée à nos conducteurs : des caractéristiques pratiques qui se distinguent comme étant les meilleures de leur catégorie, une technologie à la fine pointe de l'industrie et des performances fiables sur lesquelles ils peuvent compter pour accomplir leur travail et encore plus. »

Groupe motopropulseur

Au cœur de la nouvelle génération du Can-Am Defender se trouve un tout nouveau moteur Rotax ACE à trois cylindres en ligne HD11 de 999 cc, avec 95 ch et un couple de 70 lb-pi. Le moteur HD11 est combiné avec une toute nouvelle transmission à variation continue (CVT) et une poulie motrice pDrive conçues pour transmettre la puissance au sol avec précision et améliorer la puissance à basse vitesse, tout en renforçant la fiabilité. Avec trois nouveaux modes de conduite, Normal, Travail et Sport, le moteur optimise les performances pour les tâches les plus difficiles, du remorquage de charges lourdes à la conquête des terrains les plus exigeants.

Un nouveau système d'admission favorise la circulation de l'air afin d'augmenter les performances du moteur, tandis qu'un nouveau système de refroidissement gère la température du moteur et améliore les performances du système CVC (chauffage, ventilation et climatisation). Les modèles Defender XT 2026 sont équipés d'un nouveau différentiel avant autobloquant Quick-4Lok, tandis que les modèles Limited, Lone Star et X mr sont équipés du différentiel avant automatique Smart-Lok, contrôlé électroniquement, qui optimise la traction dans la plupart des conditions.

Le nouveau Defender continue de montrer la voie avec la meilleure charge utile, la meilleure capacité de remorquage et la meilleure capacité de chargement de sa catégorie. Il est aussi désormais équipé d'un nouveau et plus grand réservoir de carburant (45 litres) qui permet de passer de plus longues journées au travail ou sur les sentiers.

Suspension et chassis

Un groupe motopropulseur au meilleur de sa catégorie exige une suspension et un châssis à la hauteur. Le Defender 2026 est doté d'une nouvelle géométrie de suspension de 65 pouces de large et de bras triangulaires doubles arqués 50 % plus gros. Les composants de la suspension et de la direction sont plus robustes et assemblés avec des coussinets à double paroi, une première dans l'industrie, pour réduire l'entretien et offrir une conduite plus silencieuse. Le châssis a également été renforcé pour les conditions de travail et d'aventure les plus exigeantes, notamment grâce à un cadre ROPS amélioré. Ces changements augmentent non seulement la robustesse, mais offrent également une maniabilité plus précise et une conduite plus stable, ainsi que des performances de suspension avancées, même lorsque le véhicule est chargé d'outils et d'équipements. Le Defender dispose d'un débattement de la suspension de 12 pouces à l'avant et à l'arrière ainsi qu'une garde au sol de 15 pouces, ce qui en fait le meilleur de sa catégorie. Le rayon de braquage a également été réduit, ce qui facilite plus que jamais les manœuvres serrées.

Enfin, les nouveaux disques de frein avant plus grands (262 mm) sont serrés par des étriers hydrauliques à double pistons de 32 mm et de nouvelles plaquettes de frein, offrant une puissance de freinage qui inspire confiance, même avec de lourdes charges.

Manœuvrabilité et expérience du conducteur

Plus performant et plus intelligent que jamais, le Defender 2026 offre un confort optimal quand les conducteurs le souhaitent et des capacités de pointe quand ils en ont besoin. L'ergonomie du véhicule est marquée par la cabine la plus grande de son segment et 8 % plus d'espace pour les jambes que le concurrent le plus proche. De plus, le volant ajustable avec inclinaison rapide facilite l'entrée et la sortie du véhicule, tandis que l'angle du dossier et la mousse des sièges ont été revus pour offrir un meilleur confort et soutien.

Les nouveaux ensembles Defender Limited et Lone Star sont équipés d'un système de chauffage, de ventilation et de climatisation amélioré offrant de meilleures capacités de refroidissement et de chauffage. Un système simple à trois boutons permet de régler facilement la climatisation. Les modèles CAB bénéficient également d'une réduction du bruit et des vibrations pour une meilleure communication avec les passagers grâce à la doublure du toit, l'isolation de la paroi arrière et des tapis de sol.

Conçu pour offrir une expérience encore plus exceptionnelle au conducteur, le nouvel écran tactile de 10,25 pouces intègre une multitude de fonctionnalités utiles, notamment une caméra de recul et un GPS intégré qui permet de suivre chaque trajet et de localiser ses amis, avec ou sans téléphone ou connexion réseau. Ce système d'infodivertissement permet également aux conducteurs de contrôler facilement leur musique, de consulter leurs statistiques de conduite, de gérer leurs accessoires et de débloquer des fonctionnalités avancées de navigation hors route via l'application BRP GO!. Grâce à sa connectivité Wi-Fi intégrée, le système prend en charge les mises à jour logicielles à distance, ce qui permet aux propriétaires d'accéder sans souci aux dernières fonctionnalités dès qu'elles sont disponibles. L'écran tactile de 10,25 pouces est de série sur tous les modèles Limited et Lone Star, et disponible en option sur les modèles XT et XT CAB.

Avec plus de 200 accessoires disponibles, les conducteurs peuvent personnaliser leur Defender pour l'adapter au mieux à leur style de conduite et à leurs besoins professionnels. Des boîtes cargo LinQ pratiques au nouvel ensemble de fixation de la pelle entièrement intégré en passant par les accessoires SMART intuitifs, ce véhicule utilitaire est un tableau blanc prêt à être personnalisé. Pour équiper le Defender 2026 d'accessoires électroniques ou d'outils et d'équipements électriques, le nouveau système de recharge produit 1 700 watts, soit le double de la puissance de la génération précédente.

Afin d'améliorer la visibilité du conducteur dans des conditions de faible luminosité, le Defender 2026 est équipé de nouveaux phares à DEL qui produisent 45 % plus de lumière que le modèle précédent. De plus, les nouveaux feux arrière à DEL comprennent des lumières de recul qui s'activent lorsque le véhicule est en marche arrière.

Conçu avec le conducteur en tête, le nouveau Defender offre un accès pratique aux composants et présente des intervalles d'entretien parmi les plus longs de l'industrie et des coûts de maintenance parmi les plus bas. Cela signifie moins de temps d'arrêt lié aux réparations et plus de temps pour profiter des sentiers ou accomplir des tâches difficiles.

Gamme de véhicules

Le Defender HD11 2026 est disponible en six configurations distinctes : Defender XT, Defender XT CAB, Defender X mr, Defender Limited, Defender Lone Star et Defender Lone Star CAB. Ces configurations sont disponibles en version standard (3 places), à l'exception du Lone Star, et en version MAX (six places) pour chaque ensemble. Les modèles Defender HD7, HD9 et HD10 font également leur retour en 2026.

Pour en savoir plus sur la gamme Can-Am Defender, rendez-vous sur can-am.brp.com.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

Demande média : Stéphanie Giroux, Relations avec les médias, [email protected]