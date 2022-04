/R E P R I S E -- Budget fédéral 2022-2023 - Plusieurs mesures intéressantes pour le logement et les changements climatiques, selon l'UMQ/

MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille positivement plusieurs mesures du budget fédéral 2022-2023, déposé aujourd'hui par la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, notamment en matière de logement et de changements climatiques.

D'entrée de jeu, l'Union est particulièrement satisfaite des sommes annoncées afin de répondre à la pénurie de logement, soit 1,5 milliard $ sur deux ans pour prolonger l'Initiative canadienne pour la création rapide de logements (ICRL), ainsi que 4 milliards $ sur cinq ans pour créer un nouveau fonds permettant d'accélérer la construction de logements. Aussi, l'UMQ se réjouit de l'accélération du déploiement des sommes prévues dans le cadre du Fonds national de co-investissement, deux ans plus tôt que prévu.

« La pénurie de logements touche toutes les régions du Québec, et cela, sans exception. C'est pourquoi on ne peut que saluer les aides annoncées aujourd'hui par le gouvernement fédéral, qui permettront, espérons-le, de convertir rapidement les investissements en nouveaux logements sociaux et abordables. Ensemble, il faut poursuivre le travail pour régler le déficit structurel en logement. C'est, pour le milieu municipal, une priorité », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Par ailleurs, l'UMQ est satisfaite des 9,1 milliards $ confirmés dans le budget pour réaliser le Plan de réduction des émissions pour 2030, dévoilé récemment par le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, et le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault. Pour l'Union, les municipalités sont des actrices incontournables dans le déploiement de cette feuille de route et disposeront de nouveaux moyens pour agir efficacement en matière de lutte et d'adaptation aux changements climatiques, notamment en ce qui a trait à l'électrification des transports.

Enfin, l'UMQ juge particulièrement intéressantes les deux mesures suivantes :

562,2 millions $ sur deux ans à compter de 2024-2025 pour lutter contre l'itinérance;

625 millions $ sur quatre ans à compter de 2023-2024 en services de garde, pour construire notamment de nouvelles installations. Une entente asymétrique est prévue avec le Québec à ce chapitre.

L'UMQ se montre déçue cependant que le plan budgétaire ne prévoie aucun investissement additionnel pour certains dossiers stratégiques prioritaires pour le milieu municipal, notamment les infrastructures récréatives et sportives et le transport aérien.

L'Union rappelle que les municipalités seront des partenaires de premier plan dans la concrétisation des engagements budgétaires et offre sa collaboration au gouvernement fédéral à ce chapitre.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

Source : Direction des communications et du marketing

Union des municipalités du Québec

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]