/R E P R I S E -- Budget 2024-2025 : L'accès aux soins dentaires ne s'améliorera pas seul/

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - En réaction au dépôt du budget annuel par le ministre des Finances, M. Eric Girard, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) souhaite rappeler une fois de plus que l'accès aux soins dentaires ne s'améliorera pas sans l'aide fort attendue du gouvernement du Québec. Alors que l'occasion se présentait pour l'administration Legault de s'engager à réellement travailler en ce sens, celle-ci a préféré une fois de plus passer son tour.

« La dernière année a été ponctuée d'occasions pour le gouvernement du Québec de se positionner en faveur de l'accès aux soins buccodentaires, et celui-ci ne l'a pas fait. Avec l'avènement du Régime canadien de soins dentaires, une panoplie d'engagements en ce sens auraient pu être mis de l'avant dans son budget en complémentarité du régime fédéral, et c'est ce que nous déplorons aujourd'hui, afin de garder une accessibilité pour tous aux soins dentaires », affirme le Dr Carl Tremblay, président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec.

Par le biais de son mémoire, déposé lors des consultations prébudgétaires, l'ACDQ a proposé au gouvernement de nouvelles idées pour faciliter l'accès aux soins buccodentaires en contexte de pénuries de main-d'œuvre en soins dentaires, au bénéfice de l'ensemble des citoyens. En somme, l'ACDQ proposait au gouvernement du Québec :

D'augmenter et soutenir l'offre de formation en hygiène dentaire dans les cégeps; D'offrir des incitatifs financiers pour favoriser une répartition équilibrée et la relève des dentistes dans les régions affectées par la pénurie; De soutenir les cliniques dentaires par un programme de subventions récurrentes ou des crédits d'impôt afin que s'harmonisent l'implantation des nouvelles mesures de contrôle des infections et l'accessibilité aux soins dentaires à prix raisonnables pour la population du Québec. D'allouer les sommes nécessaires à une entente respectueuse des frais afférents aux services que les dentistes prodiguent dans le cadre du régime québécois de soins dentaires.

Alors que l'année 2024-2025 sera le théâtre d'une imminente série de négociations entre l'ACDQ et le MSSS ayant comme objectif d'établir les conditions de pratique et de rémunération des dentistes dans le cadre de la couverture des soins offerte par la RAMQ, l'ACDQ implore le gouvernement du Québec d'allouer les fonds suffisants à cette dernière.

« Dans un contexte où les frais d'exploitation croissent à un rythme accablant dans les cliniques dentaires, le gouvernement ne peut continuer de demander aux dentistes d'absorber la différence entre leurs tarifs normaux et ceux couverts par la RAMQ. D'ailleurs, les négociations ne peuvent s'étirer sur 7 ans comme cela a été le cas pour la dernière entente-cadre entre le MSSS et les dentistes », affirme le Dr Carl Tremblay, président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec.

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) est une association professionnelle qui regroupe 4300 dentistes, essentiellement des généralistes, mais également des dentistes en santé publique et des dentistes pédiatriques. Elle a pour mission l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres.

