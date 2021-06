MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB ») ou (le « Fonds ») annonce aujourd'hui que l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des porteurs de parts (« l'AGA » ou « l'Assemblée ») se tiendra en assemblée virtuelle. À cet effet, il est important que tous les détenteurs de parts soumettent leurs votes par procuration dans les délais requis.

DÉTAILS DE L'ASSEMBLÉE

Le Conseil des Fiduciaires ainsi que la Haute Direction tiendront l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des porteurs de parts le mardi 15 juin, 2021 à 11 heures, heure normale de l'est.

DATE : Mardi 15 juin 2021



HEURE : 11 heures HNE



APPEL : Toronto et outre-mer : 1-416-764-8688 Amérique du Nord (sans frais) : 1-888-390-0546



AUDIO : https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1419088&tp_key=2163ea6b21



VISUEL : Une présentation sera téléchargée sur le site web de BTB avant la tenue de l'Assemblée

https://www.btbreit.com/fr/informations-aux-investisseurs/presentations-annuelles/

Les lignes seront ouvertes exclusivement à tous les porteurs de parts à la fin de l'AGA. Pour les participants qui auront choisi de se brancher par un lien web, un accès pour vos questions sera ouvert et celles-ci seront acheminées à la Haute Direction.

Si vous désirez envoyer une question avant la tenue de l'AGA, veuillez les envoyer par courriel à Mme Stéphanie Léonard ([email protected]) au plus tard le 14 juin 2021.

Veuillez noter que tous les votes doivent être envoyés par procuration puisque les votes en ligne ne seront pas permis.

HORAIRE

11:00 : Ouverture de l'Assemblée par M. Jocelyn Proteau, Président du Conseil et Fiduciaire.

11:15 : Michel Léonard, Président et Chef de la Direction prendra la parole pour discuter de la performance et des résultats du Fonds pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 et les résultats du Fonds pour le premier trimestre clos le 31 mars 2021. M. Mathieu Bolté, Chef des Finances discutera des résultats financiers pour les mêmes périodes.

12:15 : Remarques finales et conclusion de l'Assemblée par M. Jocelyn Proteau.

12:30 : Période de questions. Veuillez noter que la période de questions sera ouverte pour une durée d'une heure.

13:15 : Les lignes seront déconnectées.

Veuillez noter que cet horaire est approximatif et les différents intervenants pourront prendre plus ou moins de temps qu'alloué.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du

10 mai 2021, BTB est propriétaire de 64 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,3 millions de pi.ca. La valeur totale des actifs de BTB en date du 31 mars 2021, est d'environ 924 millions $.

LES OBJECTIFS DE BTB

1) Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts;



2) Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions;



3) Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Renseignements: POUR TOUTES AUTRES QUESTIONS : M. Michel Léonard, Président & Chef de la Direction, (T) 514-286-0188 x228, (C) [email protected]; M. Mathieu Bolté, Vice-Président & Chef des Finances, (T) 514-286-0188 x244, (C) [email protected]

