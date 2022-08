Can-Am dévoile la Can-Am Origin, une moto à double usage aussi performante hors route que sur route, et la Can-Am Pulse, la moto parfaite pour les randonnées en ville et ailleurs.

Sea-Doo rehausse l'industrie des sports nautiques avec une toute nouvelle planche à aile portante électrique, le Sea-Doo Rise.

VALCOURT, QC, le 7 août 2022 /CNW Telbec/ - BRP Inc. (TSX:DOO) (NASDAQ:DOOO) est fière d'annoncer qu'en plus de travailler à l'électrification de ses gammes de produits existantes, elle saisit les occasions d'entrer sur de nouveaux marchés avec des produits électriques révolutionnaires. Aujourd'hui, BRP dévoile les deux premiers modèles de sa gamme de motos Can-Am entièrement électriques , les Can-Am Origin et Can-Am Pulse. S'appuyant sur son héritage en matière de moto, BRP change la dynamique et ouvre la voie à une nouvelle génération de motocyclistes et d'amateurs de véhicules électriques. BRP annonce aussi une toute nouvelle planche à aile portante électrique (electric hydrofoil board) portant la signature Sea-Doo : le Sea-Doo Rise . Les trois produits seront disponibles à la mi-2024.

« Aujourd'hui, notre parcours d'innovation atteint de nouveaux sommets avec le dévoilement de produits électriques qui façonneront le marché et qui amélioreront l'expérience des consommateurs sur la route et sur l'eau », a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « Il y a un demi-siècle, Can-Am fonçait vers la victoire sur la piste et sur le sentier, et aujourd'hui, un nouvel héritage commence. Avec Can-Am Origin et Can-Am Pulse, les deux premiers modèles de notre gamme de deux-roues électriques, nous nous préparons à reconquérir notre position historique dans la moto en créant des expériences de conduite palpitantes pour une toute nouvelle génération ».

M. Boisjoli a ajouté : « Avec le Sea-Doo Rise, BRP met à profit son expertise pour accéder à une catégorie de marché inexploitée et mieux positionner l'entreprise pour sa croissance future. Nous nous sommes donné comme objectif d'être l'acteur principal de la croissance et de la démocratisation de l'industrie du sport nautique de la planche à aile portante. Nous avons conçu un produit facile à utiliser et adaptable à tous les niveaux de compétence, comme BRP sait le faire, ce qui le rend accessible à tous ceux et celles qui cherchent à s'élever au-dessus de l'eau ».

Bâtir sur son héritage en matière de moto

La Can-Am Origin est un hommage à l'héritage de Can-Am sur la piste et sur le sentier. Ce modèle à double usage est conçu pour apporter de nouvelles sensations exaltantes sur la route et les sentiers, pour une expérience multi-terrain plus moderne. La Can-Am Pulse est une moto équilibrée et agile conçue pour immerger les motocyclistes dans l'énergie urbaine et transformer leur trajet quotidien en une joyeuse balade électrique. Les deux modèles présentent un design moderne et remarquable, conçu pour mettre en valeur une technologie de pointe, comme le phare avant à DEL haute performance, et une identité visuelle unique. Les deux modèles sont également faciles à utiliser et à conduire, tant pour les novices que pour les conducteurs expérimentés. Avec l'élimination de l'embrayage et de la transmission standard, les conducteurs peuvent simplement tourner la manette d'accélérateur et partir. Les consommateurs apprécieront également l'expérience quasi silencieuse et sans vibrations, ainsi que la puissance précise et fluide, même lors de manœuvres dans des situations d'espace serré et à basse vitesse.

Bien que chaque modèle ait son design, son ergonomie et ses capacités distinctes pour répondre à différents besoins, les deux sont alimentés par la toute nouvelle technologie Rotax E-POWER, offrant des vitesses dignes de l'autoroute avec beaucoup de puissance et de couple.

BRP prévoit révéler toutes les spécifications en août 2023, juste à temps pour célébrer le 50e anniversaire de Can-Am. Entre-temps, les consommateurs peuvent se joindre à la communauté et être les premiers à savoir quand le futur de la moto prendra la route en visitant canammoto.ca .

Élever l'industrie des sports nautiques

Sea-Doo transforme l'industrie des motomarines depuis plus de 50 ans, en plus d'avoir récemment transformé la catégorie des pontons. Aujourd'hui, la marque emblématique vise à démocratiser l'hydroptère. Offrant différentes expériences ainsi qu'une variété de positions de surf pour tous les niveaux de compétence, cette nouvelle planche à aile portante électrique est idéale pour toute la famille et pour ceux et celles qui aiment être debout sur l'eau et profiter d'une vie Sea-Doo encore plus sportive.

Le Sea-Doo Rise est un modèle unique en son genre, intelligemment conçu avec des caractéristiques innovatrices et dynamiques qui transforment la planche à mesure que les surfeurs acquièrent de l'expérience. Ceux qui ne connaissent pas l'hydroptère peuvent choisir de glisser sur l'eau sans planche à aile portante, ou de déployer partiellement ou entièrement l'aile lorsqu'ils sont prêts à s'élever au-dessus de l'eau. Très accessible, simple à utiliser et facile à charger, le Sea-Doo Rise entièrement électrique offrira une tranquillité d'esprit en minimisant les soucis et en maximisant le plaisir sur l'eau !

Les spécifications complètes devraient être révélées en août 2023. Pour connaître les dernières nouvelles sur le Sea-Doo Rise, visitez le site Web de Sea-Doo .

