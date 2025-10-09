VALCOURT, QC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - BRP inc. (TSX : DOO; NASDAQ : DOOO) tiendra une webdiffusion en direct de Valcourt dans le cadre de sa Journée pour les investisseurs et les analystes le jeudi 9 octobre 2025 à 9 h 30 (HE). José Boisjoli, président et chef de la direction, Sébastien Martel, chef de la direction financière, de même que d'autres membres du comité de direction discuteront des activités de la Société et présenteront le plan stratégique Mission 28 (M28). Ils répondront également aux questions des analystes et investisseurs présents dans la salle.

Les participants intéressés peuvent accéder à la webdiffusion en direct (en anglais), en mode écoute seulement :

Date et heure : Jeudi 9 octobre 2025 à 9 h 30 (HE)

Webdiffusion : Cliquez ici pour accéder à la webdiffusion.

La présentation sera disponible sur www.brp.com le 9 octobre prochain.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

