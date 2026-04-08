/R E P R I S E -- AVIS - Point de presse de Christine Labrie, André Lebon et Charlie Dudemaine - 10h30/
Nouvelles fournies parAile parlementaire de Québec solidaire
08 avr, 2026, 07:30 ET
MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée solidaire, Christine Labrie tiendra un point de presse mercredi 8 avril à 10h30, devant le Palais de justice de Montréal, avec André Lebon, Vice-Président de la Commission spéciale sur les droits des enfants et protection de la jeunesse, et Charlie Dudemaine, avocat.e en droit familial et de la jeunesse, à l'occasion du dépôt du projet de loi de Mme. Labrie sur la protection des enfants et parents victimes de violence familiale.
AIDE-MÉMOIRE
Date : 08 avril 2026
Heure : 10h30
Lieu : Palais de justice de Montréal, 10 Rue Saint-Antoine E
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]
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