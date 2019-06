/R E P R I S E -- Avis médias - Parlons vapotage/

MONTRÉAL, le 3 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les produits de vapotage et autres alternatives à la cigarette peuvent jouer un rôle clé pour soutenir le gouvernement fédéral dans l'atteinte de sa cible de réduction du taux de tabagisme au Canada à moins de 5 % d'ici 2035. Santé Canada a déjà reconnu que les produits de vapotage sont une option moins nocive que les cigarettes et Public Health England (l'équivalent britannique de Santé Canada), ont estimé que les produits de vapotage sont au moins 95 % moins nocifs que les cigarettes traditionnelles. L'approche du Royaume-Uni a poussé plus d'1,7 million de fumeurs à laisser tomber les cigarettes.

Malgré l'évolution des attitudes à l'égard du vapotage, ce sujet demeure très controversé et parsemé de sérieux obstacles. Parmi ceux qui se dressent devant nous, le plus urgent consiste à trouver le juste équilibre réglementaire pour s'assurer que les jeunes n'aient pas accès aux produits de vapotage et que les fumeurs adultes disposent des renseignements nécessaires pour faire un choix éclairé s'ils optent pour cette solution.

En tant que chef de file de l'industrie canadienne du tabac qui offre aux fumeurs adultes un vaste éventail de produits de nicotine de nouvelle génération, Imperial Tobacco Canada invite les représentants des médias, de la communauté médicale ainsi que les responsables des organismes de santé à venir la rencontrer pour échanger sur cette catégorie émergente de produits.

QUAND : Les 7, 8 et 9 juin 2019 OÙ : Circuit Gilles-Villeneuve dans le cadre du Grand Prix du Canada

Les places étant limitées, nous apprécierions une réponse rapide de votre part. Veuillez remplir le formulaire d'inscription ci-joint et le retourner par courriel à Torchia Communications.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Parlons vapotage

Cette invitation s'adresse aux représentants des médias, de la communauté médicale ainsi qu'aux organismes de santé.

Les places sont limitées; nous ferons ce que nous pouvons pour respecter votre premier choix de date.

Veuillez faire parvenir votre formulaire d'inscription dûment rempli à kat@torchiacom.com avant 13 h le mercredi 5 juin.

NOM :

TITRE :

ORGANISATION :

COURRIEL :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

PREMIER CHOIX DE DATE (7, 8 OU 9) :

DEUXIÈME CHOIX DE DATE (7, 8 OU 9) :

POUR QUELLE RAISON LES PRODUITS AUX RISQUES POTENTIELLEMENT RÉDUITS SUSCITENT-ILS CHEZ VOUS UN INTÉRÊT? :

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Renseignements: Kataryna Wnek, Torchia Communications, B : 514 288-8290, poste 234, C : 514 677-9635, kat@torchiacom.com

Related Links

www.imperialtobaccocanada.com