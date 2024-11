Une demi-journée pour se pencher sur les disparités sociales et territoriales

vécues par les tout-petits et leur famille

MONTRÉAL, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance, a le plaisir de convier les médias à un après-midi dédié à la thématique de la 9e édition de la GSTP : les disparités sociales et territoriales que subissent les enfants de 0 à 5 ans et leur famille.

Animé par Miriam Fahmy, cet événement débutera en force avec le dévoilement exclusif du dossier : Dans quels environnements grandissent les tout-petits du Québec?, présenté par Julie Cailliau, directrice de l'Observatoire des tout-petits. Cette présentation sera suivie d'un panel d'experts provenant de divers horizons, abordant des enjeux cruciaux pour les tout-petits et leur famille. Le Collectif petite enfance procédera ensuite à un moment de reconnaissance à André Lebon, consultant et ex-vice-président de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, pour sa contribution au bien-être des enfants, avant de conclure le lancement de la GSTP par une allocution de la ministre de la Famille, Suzanne Roy, et un 5@7 de réseautage.

Date : mercredi 13 novembre 2024 Heure : 13 h 30 Lieu : Salle des Grandes Portées

150, place Charles-LeMoyne, Campus Longueuil, Université de Sherbrooke,

Longueuil, QC



Membres du panel : Laure Waridel - Écosociologue PhD et cofondatrice d'Équiterre

Stanley Vollant - Médecin conseil en santé publique

Nathalie Guay - Directrice générale de l'Observatoire québécois des inégalités

Camélia Zaki - Directrice principale, Impact dans les collectivités chez Centraide du Grand Montréal

Catherine Dea - Médecin conseil, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal



Nous serions honorés de vous compter parmi nous à cet événement qui promet d'être riche en échanges et en réflexions. Merci de confirmer votre participation avant le 13 novembre.

SOURCE Collectif petite enfance

RSVP : Jeanne Beauchamp, Conseillère stratégique aux communications, [email protected], 438 491-8579