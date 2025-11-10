/R E P R I S E -- Avis de grève des chauffeurs et des opérateurs de la STM du 15 novembre à 4 h au 17 novembre à 3 h 59 - Le Tribunal convoque les parties en audience/

MONTRÉAL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le Tribunal administratif du travail a reçu un avis de grève du Syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes au transport de la STM, section locale 1983, SCFP. L'avis de grève vise la période du 15 novembre à 4 h au 17 novembre à 3 h 59.

Une entente sur les services essentiels à maintenir conclue entre les parties en avril 2025 accompagnait l'avis de grève. La STM considère désormais que les services essentiels qui y sont prévus sont insuffisants pour éviter que la santé ou la sécurité publique ne soient mises en danger pour la grève annoncée.

Le Tribunal a convoqué l'employeur et le Syndicat à une séance de conciliation. Advenant qu'il n'y ait pas d'entente à la suite de cette rencontre, le Tribunal entendra les parties en audience.

L'audience publique aura lieu :

Date : lundi 10 novembre 2025



Heure : 10 h



Adresse : 500, boul. René-Lévesque Ouest, 18e étage, Montréal (QC) H2Z 1W7

Le Tribunal rendra par la suite une décision évaluant la suffisance des services essentiels prévus à l'entente afin que la santé ou la sécurité publique ne soient pas mises en danger.

Pour en savoir plus sur le dossier sur le dossier et les parties impliquées, nous vous invitons à consulter le plumitif du Tribunal en inscrivant le numéro 1446300.

