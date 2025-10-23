/R E P R I S E -- Avis de convocation - Le SFPQ entendu devant la commission Gallant/

MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - La président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Monsieur Christian Daigle, présentera la position du SFPQ à l'occasion de son passage devant la Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec (CESIS). En plus de ne pas avoir été adéquatement préparée pour offrir ses services à la population, la SAAQ n'a pas su protéger son personnel d'une manière suffisante. Le SFPQ est d'opinion que le scandale SAAQ-clic est l'arbre qui cache la forêt : c'est tout le virage numérique au gouvernement du Québec qui est en voie de déraper.

Le SFPQ à la commission Gallant

Date : Jeudi 23 octobre Heure : 10 heures Lieu : 500 René-Lévesque Ouest à Montréal

