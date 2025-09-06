/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Vote de grève pour les cols bleus de Montréal/

MONTREAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) organise une assemblée générale spéciale samedi afin de tenir un vote pour entamer des moyens de pressions pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

« Malgré des mois d'attente et de patience, l'employeur continue de repousser les discussions, ce qui alimente un climat de mécontentement. Nous devons mettre un peu de pression afin de se faire entendre», déclare Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

Le SCFP 301 représente 6600 travailleuses et travailleurs à la Ville de Montréal.

La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024.

Qui : Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301)

Quoi : Assemblée générale spéciale

Quand : Samedi le 6 septembre 2025 à 9h30

Où : Palais des congrès de Montréal, 201 Av. Viger O, Montréal, QC H2Z 1X7

