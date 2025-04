/R E P R I S E -- Avis aux médias - Visite du ministre Drainville à l'école secondaire des Bâtisseurs - édifice Kénogami, à Jonquière/

JONQUIÈRE, QC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à l'école secondaire des Bâtisseurs - édifice Kénogami, du Centre de services scolaire De La Jonquière (CSSDLJ), où le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, et le député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, procéderont à une visite de l'édifice Kénogami, où se situe désormais L'Envolée, le secteur des élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA).

Le CSSDLJ a d'ailleurs été nommé lauréat du Grand prix de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans la catégorie Proaction.

La prise d'images sera autorisée de 8 h 30 à 9 h lors de la visite.

DATE : Le jeudi 17 avril 2025 à 8 h 30



LIEU : École secondaire des Bâtisseurs

Édifice Kénogami

1954, boulevard des Étudiants

Jonquière (Québec) G7X 4B1

