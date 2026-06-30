/R E P R I S E -- Avis aux médias - Visite de chantier des derniers travaux de l'autoroute 85/

SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!, QC, le 29 juin 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Mme Amélie Dionne, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une visite de chantier des derniers travaux de l'autoroute 85, à Saint-Honoré-de-Témiscouata et à Saint-Louis-du-Ha! Ha!.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 30 juin 2026 HEURE : 10 h LIEU : Saint-Louis-du-Ha! Ha!

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

À noter que le port d'équipements de protection individuelle sera obligatoire. Vous devrez avoir vos propres bottes de chantier avec embouts en acier pour participer. Le port d'un pantalon long et d'un chandail recouvrant les épaules est aussi exigé. Le casque et le dossard pourront être fournis, au besoin. Le Ministère dispose d'un nombre limité d'équipements de protection. Il est donc préférable de nous en aviser à l'avance afin que nous puissions en assurer le prêt.

Accréditation obligatoire

Pour participer à l'activité de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]