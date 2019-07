/R E P R I S E -- Avis aux médias - Tournée médiatique concernant les sciences et la recherche sur les Grands Lacs à bord du navire de la Garde côtière canadienne Limnos/

BURLINGTON, ON, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et à la ministre des Institutions démocratiques et députée de Burlington, l'honorable Karina Gould, ainsi qu'aux scientifiques et porte‑parole de Pêches et Océans Canada et de la Garde côtière canadienne, et d'Environnement et Changement climatique Canada, pour une tournée à bord du navire de recherche scientifique des Grands Lacs ─ le NGCC Limnos.