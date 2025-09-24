/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - TELUS souligne une étape clé pour le premier centre d'IA souveraine au Canada, en présence de l'honorable Evan Solomon/ English
24 sept, 2025, 08:00 ET
MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à nous le 24 septembre 2025 à 12 h 15 (HE), sur place à ALL IN 2025 pour une annonce marquante liée au premier centre d'IA souveraine entièrement canadien de TELUS, situé à Rimouski (Québec).
L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, sera présent pour expliquer la portée de cette annonce pour l'économie canadienne au sens large.
Quoi :
TELUS, aux côtés du ministre Evan Solomon, présentera une annonce importante concernant son centre d'IA souveraine établi à Rimouski (Québec). L'annonce se déroulera en français et en anglais.
Quand :
Le mercredi 24 septembre 2025 -- 12 h 15 à 12 h 45 (HE)
Où :
Studio Scale AI
ALL IN, le plus grand événement d'IA au Canada
Palais des congrès de Montréal
159, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1H2
Qui :
Les conférenciers -- qui seront également disponibles pour un court point de presse après les allocutions -- incluent :
● Nazim Benhadid, chef des services technologiques (CTO), TELUS
● Hesham Fahmy, chef du service de l'information (CIO), TELUS
● L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique
Une prise de photo de groupe suivra les allocutions.
Accréditation :
Tous les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce doivent obtenir au préalable une accréditation d'ALL IN. Pour plus d'information : ALL IN | Accréditation médias
