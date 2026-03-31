OTTAWA, ON, le 30 mars 2026 /CNW/ - Des représentants de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) tiendront une séance d'information technique afin de fournir des détails sur le lancement du Programme d'assistance en cas d'incidents liés à la vaccination.

Date

31 mars 2026

Heure

15 h 15 (HAE)

Lieu

Séance d'information technique virtuelle pour les médias



La séance d'information technique se tiendra sur Zoom et ne servira qu'à fournir des informations générales (pas pour attribution). Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse pourront participer à la séance de questions et réponses de la séance d'information technique. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse sont priés de contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Une ligne de téléconférence sera aussi disponible pour écouter l'évènement :

Numéro d'appel local : 613-209-3054

Code d'identification pour le webinaire : 632 0963 6412

Mot de passe pour les participants : 465756

X : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements aux médias : Guillaume Bertrand, Directeur des Communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]