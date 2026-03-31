/R E P R I S E -- Avis aux médias - Séance d'information technique sur le lancement du Programme d'assistance en cas d'incidents liés à la vaccination/ English
Nouvelles fournies parAgence de la santé publique du Canada
31 mars, 2026, 09:00 ET
OTTAWA, ON, le 30 mars 2026 /CNW/ - Des représentants de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) tiendront une séance d'information technique afin de fournir des détails sur le lancement du Programme d'assistance en cas d'incidents liés à la vaccination.
Date
31 mars 2026
Heure
15 h 15 (HAE)
Lieu
Séance d'information technique virtuelle pour les médias
La séance d'information technique se tiendra sur Zoom et ne servira qu'à fournir des informations générales (pas pour attribution). Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse pourront participer à la séance de questions et réponses de la séance d'information technique. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse sont priés de contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.
Une ligne de téléconférence sera aussi disponible pour écouter l'évènement :
Numéro d'appel local : 613-209-3054
Code d'identification pour le webinaire : 632 0963 6412
Mot de passe pour les participants : 465756
X : @GouvCanSante
Facebook : Canadiens en santé
SOURCE Agence de la santé publique du Canada
Renseignements aux médias : Guillaume Bertrand, Directeur des Communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
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