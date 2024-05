/R E P R I S E -- Avis aux médias - Rendez-vous national sur l'avenir du transport collectif/

HORAIRE

9 h à 10 h Accueil et inscription

10 h Mots d'ouverture

Mme Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

M. Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable

10 h 25 Le coût d'opportunité de l'électrification du transport collectif



Brigitte Milord, économiste et associée de recherche à la Chaire Mobilité de Polytechnique

10 h 45 Défis et solutions du financement et de l'électrification du transport collectif

Marc-André Varin, directeur général de l'Association du transport urbain du Québec

Jean-Philippe Meloche, professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal

Sarah V. Doyon, directrice générale de Trajectoire Québec

Nicolas Maheux, directeur général adjoint du Groupe Autobus Maheux et administrateur de la Fédération des transporteurs par autobus

11 h 20 Réalités du terrain sur le transport collectif et perspectives d'avenir

Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé

Nicolas Dufour, maire de Repentigny et préfet suppléant de la MRC de L'Assomption

Bruno Marchand, maire de Québec

Valérie Plante, mairesse de Montréal

12 h Diner







12 h 15 Mêlée de presse







13 h Aménagement du territoire et développement économique : l'importance du transport collectif

Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Julie Bourdon, mairesse de Granby

Pierre Barrieau, chargé de cours à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal

Guillaume Tremblay, maire de Mascouche

13 h 35 Obstacles et opportunités de la taxe sur l'immatriculation

Jean-Philippe Meloche, professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal

Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet et préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska

Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban et préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord

14 h 05 Gouvernance du transport collectif : quelles solutions pour l'avenir?

Philippe Cousineau-Morin, conseiller de Rimouski et président de la Société des transports de Rimouski

Éric Alan Caldwell, conseiller de Montréal et président de la Société de transport de Montréal

Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville et préfète suppléante de la MRC de Drummond