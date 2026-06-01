/R E P R I S E -- Avis aux médias - Remise du prix Action LGBTQ+/

QUÉBEC, le 29 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, invite les représentantes et les représentants des médias à assister à la 3e remise du prix Action LGBTQ+.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 14 h, le 1er juin 2026. L'adresse exacte du lieu de l'activité leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le lundi 1er juin 2026, à 17 h 30

Arrivée des médias à compter de 17 h 15 LIEU : Québec

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Aurélie Diep, Attachée de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 367 330-4179, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]