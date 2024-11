/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Rassemblement et point de presse à Québec - Notre rétro, notre dû! Paiement de l'équité salariale dans la santé et les services sociaux : le gouvernement de la CAQ doit tenir parole/

QUÉBEC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - La section locale 1108 du Syndicat canadien de la fonction publique, laquelle représente le personnel administratif du CHU de Québec, invite les médias à un point de presse afin de dénoncer le fait que les sommes rétroactives d'équité salariale qui sont dues aux salarié(e)s de la santé n'aient toujours pas été versées. Cette invitation s'inscrit dans le cadre de rassemblements qui auront lieu simultanément devant l'ensemble des cinq hôpitaux du CHU de Québec, et ce, de 7 h 30 à 16 h - voir liste en annexe.

Sol Zanetti, député de Jean-Lesage, sera présent et prendra la parole en soutien aux revendications des travailleuses et des travailleurs pour l'occasion.

Quoi : Rassemblements toute la journée devant les cinq hôpitaux du CHU de Québec et point de presse à partir de 11 h 30



Où : Hôpital de l'Enfant-Jésus

1401, 18e Rue, Québec (Québec) G1J 1Z4



Quand : Jeudi 14 novembre, de 11 h 30 à 12 h 15

Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation plus large. En ce sens, le SCFP tiendra un autre rassemblement la même journée, mais cette fois-ci devant l'Hôpital Notre-Dame à Montréal.

Rappelons que dans le cadre d'une entente conclue le 21 décembre 2023, le Conseil provincial des affaires sociales (CPAS-SCFP) et le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ) ont convenu avec le gouvernement de régler un ensemble de plaintes de maintien de l'équité salariale touchant principalement des agentes administratives et des secrétaires médicales et juridiques. Certaines de ces plaintes dataient d'aussi loin que 2010. Le gouvernement s'engageait alors à verser les sommes dues à ces milliers de travailleuses et travailleurs du réseau d'ici au 31 octobre 2024.

Annexe - Liste des points de rassemblement

Hôpital de l'Enfant-Jésus

1401, 18e Rue

Québec (Québec) G1J 1Z4

Hôpital du Saint-Sacrement

1050, chemin Sainte-Foy

Québec (Québec) G1S 4L8

Hôpital Saint-François d'Assise

10, rue de l'Espinay

Québec (Québec) G1L 3L5

L'Hôtel-Dieu de Québec

11, côte du Palais

Québec (Québec) G1R 2J6

CHUL

2705, boulevard Laurier

Québec (Québec) G1V 4G2

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Source : Myriam Leduc, Service des communications du SCFP, 514 885-4733, [email protected]