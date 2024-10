THUNDER BAY, ON, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Veuillez noter que David Paul Achneepineskum, PDG de la Matawa First Nations Management Company, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, célébreront le succès du projet pilote de services animaliers de Matawa.

Date : Le vendredi 11 octobre 2024



Heure : 9 h (heure de l'Est)



Lieu : North Star Air

Aéroport de Thunder Bay

405, John Paterson Drive

Thunder Bay (Ont.) P7E 6M8

Lien sur Google Maps

(Stationnement offert sur le terrain de l'autre côté de la rue)

Plan de l'emplacement de l'annonce et du stationnement (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada)

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]; Carol Audet, Gestionnaire des communications de Matawa, 1-807-632-9663, [email protected]