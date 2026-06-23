/R E P R I S E -- Avis aux médias - Prise d'images en lien avec la sécurisation de l'autoroute 50/

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une prise d'images concernant les travaux de sécurisation de l'autoroute 50 (Guy-Lafleur).

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 23 juin 2026



HEURE : 9 h 30



LIEU : Brownsburg-Chatham

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

À noter que le port d'équipements de protection individuelle sera obligatoire. Vous devrez avoir vos propres bottes de chantier avec embouts en acier pour participer. Le port d'un pantalon long et d'un chandail recouvrant les épaules est aussi exigé. Le casque et le dossard pourront être fournis par le Ministère, au besoin.

Accréditation obligatoire

Pour participer à l'activité de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de l'événement sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]