/R E P R I S E -- Avis aux médias - Présentation des programmes d'aide financière aux citoyennes et citoyens visés par la création de la zone tampon à Rouyn-Noranda/

ROUYN-NORANDA, QC, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la création de la zone tampon à Rouyn-Noranda, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation organise deux séances d'information portant sur les programmes d'aide financière à l'intention des locataires et des propriétaires visés par la relocalisation. Ces programmes s'inscrivent dans la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda.

Mme Guylaine Marcoux, sous-ministre adjointe à la coordination des actions gouvernementales dans le cadre du dossier de la Fonderie Horne, ainsi que son équipe présenteront les détails des programmes et répondront aux questions des citoyennes et citoyens présents.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Samedi 7 septembre 2024 Heures : De 9 h 30 à 11 h 30 - Présentation aux locataires De 13 h 30 à 15 h 30 - Présentation aux propriétaires Lieu : Rouyn-Noranda L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.



Les séances n'étant pas obligatoires, les propriétaires et locataires admissibles peuvent remplir dès maintenant leur demande d'aide financière. Les formulaires sont disponibles sur la page Web à cet effet.

Présence des médias

Bien que la tenue de ces séances d'information ne soit pas une activité de presse, les journalistes, photographes et caméramans pourront y assister. Toutefois, afin de respecter le désir de certaines personnes de ne pas être photographiées, enregistrées ou filmées, des mesures devant être appliquées seront présentées en début de séance.

