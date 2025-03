/R E P R I S E -- Avis aux médias : Point de presse transpartisan avec la Mairesse de Blainville concernant l'agrandissement imposé de Stablex/

QUÉBEC, le 17 mars 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée des Mille-Îles (PLQ) et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Virginie Dufour, la députée de Sherbrooke (QS) et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'affaires municipales, Christine Labrie, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine (PQ) et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'affaires municipales et en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Joël Arseneau, feront un point de presse demain concernant l'agrandissement imposé de Stablex à Blainville.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés de la mairesse de Blainville, Liza Poulin.

DATE : Mardi 18 mars 2025



HEURE : 12h40



LIEU : Foyer du Hall principal

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Camille Godbout, Attachée de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, 514-562-8204, [email protected]; Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418-720-5717, [email protected]