/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois en matière de Justice, Pascal Paradis, ainsi que le député d'Arthabaska et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Affaires municipales, Alex Boissonneault, tiendront un point de presse, le mercredi 25 mars 2026 à 8h20.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 25 mars 2026



HEURE : 8h20



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]