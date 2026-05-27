/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/

QUÉBEC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député d'Arthabaska et porte-parole du Parti Québécois en matière de Relations canadiennes, Alex Boissonneault, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de Santé et services sociaux, Joël Arseneau, tiendront un point de presse, le mercredi 27 mai 2026 à 8h40.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE DATE : Le 27 mai 2026



HEURE : 10h40



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]