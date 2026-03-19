/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois pour le Conseil du trésor et l'efficacité gouvernementale, Pascal Paradis, ainsi que la députée de Chicoutimi et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Infrastructures, Marie-Karlynn Laflamme, tiendront un point de presse, le jeudi 19 mars 2026 à 8h40.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 19 mars 2026



HEURE : 8h40



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]