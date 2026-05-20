/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/

QUÉBEC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Talon, porte-parole du Parti Québécois en matière de Relations internationales et francophonie ainsi que porte-parole en matière d'Énergie, Pascal Paradis, tiendra un point de presse, le mercredi 20 mai 2026 à 9h00.

Sujets: Retour sur le voyage de la première ministre Fréchette en France et réaction aux derniers développements dans le dossier de l'entente avec Terre-Neuve sur Churchill Falls

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 20 mai 2026



HEURE : 9h00



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]