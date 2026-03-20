/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois/
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
20 mars, 2026, 07:35 ET
QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la députée de Chicoutimi et porte-parole du Parti Québécois pour les Aînés, Marie-Karlynn Laflamme, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé, de Services sociaux et de Soins à domicile, Joël Arseneau, tiendront un point de presse, le vendredi 20 mars 2026 à 9h20.
Sujet : Interpellation à la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants sur le sujet suivant : Le laisser-aller de longue durée : symbole de l'échec caquiste envers les aînés
AIDE-MÉMOIRE
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DATE :
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Le 20 mars 2026
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HEURE :
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9h20
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LIEU :
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Salle Bernard-Lalonde (1.131)
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Hôtel du Parlement
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Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
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